Над мультсериалом Симпсоны нависла угроза закрытия. Нерадостной для фанатов новостью поделилась актриса Ярдли Смит, которая озвучивает Лизу Симпсон.

Над мультсериалом "Симпсоны" нависла угроза закрытия. Нерадостной для фанатов новостью поделилась актриса Ярдли Смит, которая озвучивает Лизу Симпсон.По ее словам, студия "Дисней", которая недавно купила компанию "Fox 2000" и получила права на сериал, может счесть его не подходящим для семейного просмотра.В таком случае, размышляет актриса, мультфильм скорее перестанут производить, чем изменят его концепцию, передает "Россия 24". И это при том, что создатели анимационного проекта, который выходит в США с конца 80-х, недавно пообещали продлить его еще на два сезона."Дисней" пока отмалчивается.