В Петрозаводске чиновники переселили семью из девяти человек в однокомнатную квартиру.

Площадь квартиры составляет 53,9 квадратного метра – это вместе с ванной и прихожей. Жилое пространство по документам – 37,9 квадратного метра, и на этой территории должны ютиться четверо взрослых и пятеро детей.При этом по документам квартира семьи значится как двухкомнатная – кухня там обозначена как "кухня-ниша" и расположена в одной из комнат. При этом такая же квартира на первом этаже имеет жилую площадь 25 квадратных метров, и вместо кухни-ниши у них кухня-столовая.Фото: ї "Петрозаводск говорит"Женщина уже получили результат экспертизы, в котором говорится, что квартира – однокомнатная, и проживание семьи из 9 человек там невозможно.Чиновники же упирают на правила переселения из аварийного жилья, по правилам которой переселенцам предоставляют квартиру аналогичной площади.Семья много лет стоит в очереди на улучшение жилищных условия, числится в перечне малоимущих, еще и многодетная. Но чиновники не спешили улучшать ее жилищные условия, дождавшись реализации программы переселения.Суд пока стоит на стороне городской администрации, пишет сайт "Петрозаводск говорит".