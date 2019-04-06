Унизить всех, кто голосовал за Нила Ушакова. Депутат сейма Латвии Регина Лочмеле-Лунёва считает, что именно этого добивались власти, когда среди ночи опубликовали распоряжение об отставке мэра Риги. Решение министра регионального развития страны депутат назвала трусливым.

Унизить всех, кто голосовал за Нила Ушакова. Депутат сейма Латвии Регина Лочмеле-Лунёва считает, что именно этого добивались власти, когда среди ночи опубликовали распоряжение об отставке мэра Риги. Решение министра регионального развития страны депутат назвала трусливым."Неисполнение обязательств и нарушения нормативных актов". Это официальная версия, почему Ушакова отправили в отставку. Указанные нарушения касаются, например, транспортного предприятия. Разбирательства начались еще в январе текущего года. Тогда же в доме и офисе Ушакова провели обыски. А в марте начали проверку Думы Риги. Никаких заявлений о нарушениях после этого не было, напоминает телеканал "Россия 24". Оспорить решение можно в суде в течение месяца.Свой пост первый русский мэр Риги занимал почти 10 лет. За это время Нил Ушаков провел ряд реформ в столице Латвии. Особое раздражение местных националистов вызывал тот факт, что каждый год вместе с соратниками он участвовал в мероприятиях у памятника воинам-освободителям.