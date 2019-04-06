В матче 22-го тура российской футбольной премьер-лиги московское Динамо на выезде в Каспийске сыграло вничью с махачкалинским Анжи– 1:1. Хозяева вели в счете после первого тайма, но гости сравняли счет в последние 20 минут.

В матче 22-го тура российской футбольной премьер-лиги московское "Динамо" на выезде в Каспийске сыграло вничью с махачкалинским "Анжи"– 1:1. Хозяева вели в счете после первого тайма, но гости сравняли счет в последние 20 минут.У хозяев поля на 16-й минуте отличился Андрес Понсе. Махачкалинцы долгое время умело сдерживали попытки гостей изменить результат. "Бело-голубые" смогли отыграться только на 73-й минуте: единственный мяч забил Тони Шуньич. В компенсированное время, на последних секундах встречи, хавбек московской команды Абдул Теттех был удален, получив вторую желтую карточку.Оба клуба прервали серию из трех поражений. "Динамо" с 24 очками занимает 12-е место в турнирной таблице, а "Анжи" расположился на 14-й строчке, имея в активе 19 очков.В следующем туре подопечные Дмитрия Хохлова 14 апреля в Химках сыграют с "Краснодаром", а команда Магомеда Адиева в тот же день в Санкт-Петербурге встретится с "Зенитом".