Адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский считает предъявленное ему прокуратурой обвинение давлением на него как на адвоката. Он расценивает этот шаг как попытку выдавить его из дела Вышинского.

Адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский считает предъявленное ему прокуратурой обвинение давлением на него как на адвоката. Он расценивает этот шаг как попытку "выдавить" его из дела Вышинского, передает РИА Новости.Как сообщалось, несколько дней назад Доманский в Брюсселе, где он принял участие в экспертной конференции по итогам первого тура президентских выборов на Украине, поднял перед европейскими коллегами вопросы свободы слова и преследований журналистов на Украине.В пятницу генпрокуратурой ему предъявлено обвинение. По словам Доманского, теперь он "находится в официальном статусе подозреваемого". Адвокат уточнил, что в деле речь идет о нарушениях во время приватизации земельного участка.8 апреля пройдет рассмотрение ходатайства стороны обвинения о применении в отношении адвоката Доманского меры пресечения в виде залога.Прокуратура проводила обыски у Андрея Доманского в январе текущего года. Обыски проводились в рамках дела 2013 года об отчуждении с помощью приватизации имущества коммунальной собственности Киева по заниженной цене.