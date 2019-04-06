Одного ребёнка успели спасти сотрудники МЧС

Одного ребёнка успели спасти сотрудники МЧСВ Вязниках на пожаре погибли двое детей и их бабушка. Ещё одного ребёнка успели спасти сотрудники МЧС.По факту случившегося возбуждено уголовное дело.Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области, 5 апреля родители оставили с 54-летней бабушкой троих своих детей.Поздно вечером в доме начался пожар. От отравления угарным газом погибли 8-месячная девочка, её пятилетний братик и 54-летняя бабушка. 8-летнего мальчика из горящего дома вынесли сотрудники МЧС. Ребёнка с отравлением угарным газом положили в больницу.Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».«По результатам детального осмотра места происшествия и проведения комплекса неотложных следственных действий установлено, что в квартире проживала благополучная многодетная семья и бабушка детей», - пояснили в СКР.В качестве одной из основных версий случившегося рассматривается неосторожное обращение с огнём, вероятнее всего при курении.