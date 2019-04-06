Два китайских студента сумели обмануть компанию Apple на 900 тысяч долларов.

Два китайских студента сумели обмануть компанию Apple на 900 тысяч долларов. Как сообщает портал NPR, Янян Чжоу и Цюань Цзянь получали из Китая поддельные смартфоны, которые относили в сервисные центры Apple под видом сломанных.Студенты из Портленда сумели ввести в заблуждение сотрудников Apple в 1493 случаях из 3059. Мошенники получали за "неисправные" iPhone новые оригинальные смартфоны, которые перепродавали в Китае.Жульническая схема была раскрыта Службой таможенного и пограничного контроля США, когда для студентов пришли шесть посылок с подделками подряд.Китайцы отрицали вину, хотя при обыске в их жилище нашли более 300 гаджетов.