В окрестностях Ханты-Мансийская прошел традиционный Югорский лыжный марафон, в котором приняли участие ведущие лыжники сборной России. На старт вышло около тысячи человек, а победителем гонки на 50 км стал олимпийский чемпион 2006 года Евгений Дементьев.

В окрестностях Ханты-Мансийская прошел традиционный Югорский лыжный марафон, в котором приняли участие ведущие лыжники сборной России. На старт вышло около тысячи человек, а победителем гонки на 50 км стал олимпийский чемпион 2006 года Евгений Дементьев.Еще один олимпионик, выигравший золото в Сочи-2014 Александр Легков занял в Бгре третье место, а второе у Рауля Шакирзянова. В прошлом году победителем на этой дистанции стал Александр Большунов, а в 2017 году — Сергей Устюгов.