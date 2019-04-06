Истребитель F-16 Королевских ВВС Нидерландов, получивший повреждения во время учений в январе этого года, похоже, был поражен собственными боеприпасами. Как минимум один снаряд, разорвавшись, повредил обшивку истребителя. Части боеприпаса также попали в двигатель.

Истребитель F-16 Королевских ВВС Нидерландов, получивший повреждения во время учений в январе этого года, похоже, был поражен собственными боеприпасами. Как минимум один снаряд, разорвавшись, повредил обшивку истребителя. Части боеприпаса также попали в двигатель.По сообщению голландской вещательной корпорации NOS, инцидент произошел 21 января в ходе боевой стрельбы двух F-16 из пушек по цели на полигоне Влиорса на острове Влиланд. Пилот сумел благополучно посадить поврежденный истребитель на авиабазе Леуварден.Инцидент серьезный, идет расследование с целью предотвратить подобное в будущем. Инспекция безопасности изучает, как боеприпас мог сработать самопроизвольно, и был ли во время учений риск для экипажа или наземного персонала.