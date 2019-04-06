Известный испанский автогонщик, двукратный чемпион мира в классе Формула-1 Фернандо Алонсо сообщил журналистам, что пока точно не знает, продолжит ли и дальше выступать в серии WEC после побед на гонках 24 часа Ле-Мана, Дайтона и Себринг.

Известный испанский автогонщик, двукратный чемпион мира в классе "Формула-1" Фернандо Алонсо сообщил журналистам, что пока точно не знает, продолжит ли и дальше выступать в серии WEC после побед на гонках "24 часа Ле-Мана", "Дайтона" и "Себринг"."Очевидно, что после победы в "Ле-Мане", "Дайтоне" в начале года и "Себринге" пару недель назад мое будущее в этой гоночной серии остается под вопросом, — цитирует испанца Racefans.Net. – В том числе потому, что новый сезон закончится в середине 2020 года, а до этого момента еще очень далеко"."Мне придется серьезно подумать. В ближайшие месяцы у меня определенно будет время, чтобы обмозговать ситуацию. И в данный момент я не готов слишком сильно в это углубляться – все мое внимание сосредоточено на подготовке к "Инди-500", — сказал Алонсо.