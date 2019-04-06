Страны большой семерки заявили о своем намерении бороться против угроз, исходящих от России, в киберпространстве, в сферах стратегической коммуникации, контрразведки, сообщает Интерфакс.

Страны "большой семерки" заявили о своем намерении бороться против угроз, исходящих от России, в киберпространстве, в сферах стратегической коммуникации, контрразведки, сообщает "Интерфакс".Главы дипведомств G7 критикуют Россию за дестабилизацию международной обстановки вмешательством в работу демократических систем других государств. И призывают Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).Кроме того, присутствие российских вооруженных сил в Венесуэле может обострить ситуацию в стране. Хотя глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что российские военные специалисты в Венесуэле обслуживают поставленную технику, передает РИА Новости.Главы дипведомств ожидают от украинских властей обеспечения прозрачного голосования на выборах президента. Они также призвали Россию освободить украинских моряков, задержанных 25 ноября 2018 года в результате инцидента в районе Керченского пролива.Стороны договорились принять нормы поведения в космическом пространстве и обсудили проблему космического мусора.Встреча министров иностранных дел стран G7 проходит 5-6 апреля во Франции. Основные темы — борьба против неравенства на глобальном уровне и усиление демократий перед лицом новых угроз.