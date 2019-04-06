На Новодевичьем кладбище в Москве будет похоронен режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия. Все необходимые разрешения для этого оформлены. 88-летний Данелия упокоится на участке кладбища рядом с могилами недавно ушедших из жизни Станислава Говорухина и Олега Табакова.

На Новодевичьем кладбище в Москве будет похоронен режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия. Все необходимые разрешения для этого оформлены. 88-летний Данелия упокоится на участке кладбища рядом с могилами недавно ушедших из жизни народного артиста России Станислава Говорухина и народного артиста СССР Олега Табакова.В феврале Данелия попал в реанимацию с воспалением легких, напоминает "Интерфакс". Организм талантливого кинорежиссера с инфекцией не справился. Прощание с режиссером пройдет 9 апреля в Доме кино на Васильевской улице в Москве.Данелия родился в 1930 году в Тифлисе, а через год семья переехала в Москву. Будущий режиссер жил в квартире на Чистых прудах. Сначала окончил Московский архитектурный институт, а затем мастерскую Михаила Калатозова на Высших режиссерские курсах. С 1959 года он работал на "Мосфильме". Он снял такие киношедевры, как "Я шагаю по Москве", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-Дза-Дза!" и многие другие.Данелия награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" второй и третьей степени, "Знаком почета", был лауреатом премий "Золотой Орел" и "Ника". Георгий Данелия ушел из жизни 4 апреля 2019 года.