Вчера на своем рабочем месте был задержан глава управления Росреестра по Амурской области Сергей Чечевский. У следователей есть сведения, что он брал взятку за некаконное изменение данных в государственном реестре в пользу неназванного физического лица.
На своем рабочем месте вечером 4 марта был задержан глава управления Росреестра по Амурской области Сергей Чечевский.
У следователей есть сведения, что чиновник через посредника брал взятку за незаконное изменение данных в государственном реестре в пользу неназванного физического лица.
В настоящее время Сергей Чечевский находится в изоляторе временного содержания.