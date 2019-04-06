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<a href="https://33live.ru/novosti/06-04-2019-glava-amurskogo-otdeleniya-rosreestra-zaderzhan-po-podozreniyu-v-korrupcii.html" target="_blank">Глава амурского отделения Росреестра задержан по подозрению в коррупции</a> - Вчера на своем рабочем месте был задержан глава управления Росреестра по Амурской области Сергей Чечевский. У следователей есть сведения, что он брал взятку за некаконное изменение данных в государственном реестре в пользу неназванного физического лица.