Американская лига смешанных единоборств PFL объявила даты и состав турниров второго сезона. В числе бойцов промоушена достаточно много россиян. В частности, в октагон выйдут такие известные атлеты, как Денис Гольцов и Михаил Мохнаткин, а также перспективные Али Исаев и Светлана Хаутова.

Американская лига смешанных единоборств PFL объявила даты и примерный состав турниров своего второго сезона. В числе бойцов промоушена достаточно много россиян. В частности, в октагон выйдут такие известные атлеты, как Денис Гольцов и Михаил Мохнаткин, а также перспективные Али Исаев и Светлана Хаутова.Хаутова, которая провела в ММА два поединка и оба выиграла, в ходе стартового соревнования Лиги PFL 1 9 мая встретится с американской олимпийской чемпионкой по дзюдо Кайлой Харрисон (у нее в активе три победы). В этом же турнире Магомед Магомедкеримов выйдет против Джона Ховарда, а Гамзат Хирамагомедов – против Глайсо Франса.Следующий турнир PFL 2 состоится 23 мая и в нем анонсирован бой непобежденного пока Мовлида Хайбулаева (13 побед) против опытного Дэймона Джексона, сообщает MMA Junkie. Ахмет Алиев встретится с бразильцем Карлосом Силвой, Ислам Мамедов выйдет против Иля Джируна.В андеркарде состязания PFL 3 6 июня больше всего россиян. Гольцова ждет бой с Джаредом Рошольтом. Мохнаткин встретится с соотечественником Рашидом Юсуповым. Али Исаев будет драться с Валдрином Истрефи. Виктор Немков выйдет в октагон против Смеалиньо Рамы, а Максим Гришин – против Джордана Джонсона.