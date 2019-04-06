Предложение генпрокурора Украины Юрия Луценко провести дебаты кандидатов в президенты страны Петра Порошенко и Владимира Зеленского в библиотеке эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер назвал каким-то угаром.

Предложение генпрокурора Украины Юрия Луценко провести дебаты кандидатов в президенты страны Петра Порошенко и Владимира Зеленского в библиотеке эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер назвал "каким-то угаром"."Дебаты в библиотеке, количество прочитанных книг — все это ни в коем случае не является критерием соответствия кандидата должности президента", приводит слова Брутера RT.Он добавил, что никаких прямых соответствий вообще не существует — есть только воля народа, которой никто не должен препятствовать.Заявления генпрокурора Украины эксперт назвал "совершенно неадекватными" и отметил, что у команды действующего главы государства есть желание превратить выборный процесс "в непрезентабельное шоу". По мнению Брутера, Зеленскому не стоит соглашаться с подобными предложениями, а необходимо ограничить дебаты прописанным в законе форматом.Ранее генеральный прокурор Украины предложил провести дебаты кандидатов в президенты страны в библиотеке и заявил, что им должна предшествовать "сдача годовых деклараций прочитанных книг".