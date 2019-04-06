Знаменитая российская исполнительница ушла из жизни 16 марта. Директор Юлии Началовой рассказала, как себя чувствует наследница певицы.

Знаменитая российская исполнительница ушла из жизни 16 марта. Директор Юлии Началовой рассказала, как себя чувствует наследница певицы.Вера живет с родителями покойной исполнительницы. Отец девочки футболист Евгений Алдонин собирался забрать ее к себе, но дочь захотела остаться с бабушкой и дедушкой.Близкие Веры сообщили, что она уже вернулась к прежнему образу жизни и даже посещает занятия в школе. "Учится. Пятерки приносит", – поделилась директор Анна Исаева в беседе с журналистами. Одноклассники помогают ей отвлечься от грустных мыслей.О состоянии девочки также рассказал отец Юлии Началовой. По словам мужчины, наследница сильно переживает, но старается не показывать эмоции окружающим. После трагедии Вера написала эмоциональное письмо, в котором обратилась к покойной матери. "Переживает, но держится. Характер проявила, истерик никаких. Письмо ей написала", – приводит его слова .Напомним, скончалась 16 марта в результате заражения крови. 21 марта исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище. Почтить память певицы пришли поклонники и знаменитости.