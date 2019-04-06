Не раз судимый за грабеж житель Подмосковья без особых трудностей угнал из автосалона в Мытищах только доставленный в Россию BMW X7. Камера наблюдения зафиксировала злоумышленника.

Не раз судимый за грабеж житель Подмосковья без особых трудностей угнал из автосалона в Мытищах только доставленный в Россию BMW X7, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Камера наблюдения зафиксировала злоумышленника.Сорокалетний мужчина стал свидетелем разгрузки премиальных кроссоверов и решил рассмотреть их вблизи, ибо таких машин в России пока что единицы. Заглянув в салон, он увидел ключ зажигания и решил попробовать автомобиль в деле. Ограничиваться площадкой салона он не стал, а махнул поближе к дому — в Дмитровский район Подмосковья. Оставив BMW стоимостью 9 миллионов рублей на парковке супермаркета, угонщик отправился за покупками, но тут его и взяли, определив местоположение по установленному во внедорожнике GPS-маячку.В отделении выяснилось, что мужчина несколько раз был судим за грабеж. Теперь ему грозит до 10 лет в колонии за кражу флагманской модели.