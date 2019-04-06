Бахман Багиров, капитан арестованного в Турции сухогруза Стримлайн, ночью прилетел в Ростов. В настоящий момент на борту судна остаются шесть человек, все — из Ростовской области.

Бахман Багиров, капитан арестованного в Турции сухогруза "Стримлайн", ночью прилетел в Ростов. В настоящий момент на борту судна остаются шесть человек, все — из Ростовской области. По словам Багирова, судовладелец должен оплатить долг в течение десяти дней. Иначе корабль будет продан, передает ГТРК "Дон-ТР".Напомним, "Стримлайн" из Ростова отправился на ремонт в порт Турции, где его задержали, в июне 2018 года. Работодатель не выплатил членам экипажа заработную плату, которая на тот момент составляла около 120 тысяч долларов.