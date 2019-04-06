Гендиректор России сегодня Дмитрий Киселев прокомментировал заявления спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, обвинившего российские СМИ в попытках влиять на ситуацию на Украине, в том числе на результаты президентских выборов.

Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев прокомментировал заявления спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, обвинившего российские СМИ в попытках влиять на ситуацию на Украине, в том числе на результаты президентских выборов."Используются все виды пропаганды, RT, Sputnik, кибератаки. Весь набор инструментов развернут на Украине", — утверждал Волкер в эфире телеканала PBS.По мнению Киселева, подобные заявления сами по себе также являются влиянием на ситуацию."Чья бы корова мычала, а их бы молчала, как мы говорили в детстве. Насколько я знаю, как мне говорили украинские коллеги, Волкер на зарплате у Порошенко (действующий президент Украины). Мне кажется, не стоит придавать значения этим пустым словам", — сообщил Дмитрий Киселев Федеральному агентству новостей.Он напомнил, что США поддержали государственный переворот на Украине, и прежний американский президент Барак Обама совершенно этого не скрывал, называя это "брокерством".Выборы президента прошли на Украине 31 марта, однако с первого раза избрать главу государства не получилось. Второй тур, в котором встретятся действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский, назначен на 21 апреля.