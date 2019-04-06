Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин. Так украинский министр иностранных дел прокомментировал идею депутатов Думу подсчитать компенсацию с Киева за время нахождения Крыма в составе Украины.

Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин. Так украинский министр иностранных дел прокомментировал идею депутатов Думу подсчитать компенсацию с Киева за время нахождения Крыма в составе Украины.Климкин подчеркнул, что не считает возможным для себя комментировать то, что происходит в российском парламенте, сообщает ТАСС. Но при этом добавил, что он уже шутил на эту тему: "если Россия будет говорить про мифические компенсации, то Украина тоже посчитает компенсации за все столетия оккупации, и тогда никакой России не останется"."Но считайте, что в каждой шутке, есть доля шутки", — тут же оговорился Павел Климкин.Он по-прежнему считает, что Крым – это Украина. И на этом основании, продолжил украинский министр иностранных дел, НАТО не будет спрашивать у России, что можно ему делать, а что нельзя Украине вместе с ним делать в Черном море."Мы просто будем это делать, никто не будет спрашивать о том, что можно или нельзя", — поделился Климкин итогом четырехмесячных обсуждений Киева и Североатлантического альянса.Климкин добавил, что поскольку Крым у него украинский, то проход через Керченский пролив для судов должен быть свободным."И никто не будет спрашивать Россию, можно ли вести наблюдения с моря, воздуха и космоса в акватории морей, — продолжил украинский министр. — А также относительно совместных учений Украины и НАТО, а также относительно усиленного присутствия кораблей НАТО в Черном море".Украина вошла в состав Российской империи в 1654 году. В 1954 году Украинской ССР из состава России был передан Крымский полуостров, "учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР". В 2014 году в Крыму и Севастополе прошли референдумы о возвращении в состав России. Более 95% избирателей на них проголосовали за возвращение в Россию.