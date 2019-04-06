Два месяца потребовалось коммунальным работникам из Петербурга, чтобы справиться со снегом и льдом на остановке. Правда, помогла им в этом природа.

Жалобу на ледяные торосы на остановке на углу Светлановского и Просвещения местная жительница отправила еще в конце января. В начале апреля коммунальщики отчитались о том, что остановка приведена в порядок, пишет "Фонтанка".Женщина рассказала, что через 10 дней после обращения рабочие "пытались что-то сделать", но это происходило только на остановке, о которой речь шла в жалобе. Соседние остановки, также покрывшиеся льдом, коммунальщиков оставили равнодушными.Угол Светлановского и Просвещения. pic.twitter.com/u3cFyfWxeG— Наташа Вахлова (@vnm_1980) April 4, 2019Похожая история произошла в Нижнем Новгороде – там жителей попросили не парковаться во дворах, поскольку запланированы работы по уборке снега. Правда, снега уже не осталось, и что собрались убирать коммунальщики, не известно.