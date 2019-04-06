В выходные дни дождливой погода в Центре европейской части России будет только в восточных регионах, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В выходные дни дождливой погода в Центре европейской части России будет только в восточных регионах, сообщает Центр погоды ФОБОС.В Москве облачно с прояснениями, днём +9...+11°, на востоке Подмосковья местами пройдут небольшие дожди.В Санкт-Петербурге, на фоне высокого атмосферного давления, будет солнечно, тихо и тепло, днём +12…+15°.На Русском Севере солнечно, в воскресенье в Заполярье местами пройдут осадки. В Мурманске около 0°, в Нарьян-Маре -4…-6°. В Сыктывкаре +4…+6°. В Вологде +6…+8°.В большинстве регионов Черноземья будет солнечно. В Белгороде и Воронеже +15…+18°. В Липецке в субботу не выше +10°, небольшой дождь.В Поволжье дождливо. В Йошкар-Оле, Нижнем Новгороде, Пензе и Кирове +2…+5°. В Волгограде до +20°, без осадков. В Астрахани +21...+23°, в воскресенье дождь.На юге тепло и солнечно. В Евпатории, Краснодаре и Ставрополе +23…+25°.На Урале, в антициклоне, солнечно, но прохладно. В Перми, Екатеринбурге и Тюмени +5…+8°.В Западной Сибири ветрено. В Омске +2…+4, без осадков. В Новосибирске +2…+5°, временами снег с дождём.На юг Дальнего Востока атмосферный фронт принесёт дожди. В Хабаровске и Владивостоке +11…+13°, в Комсомольске-на-Амуре +2…+4°.