Боец смешанного стиля Конор Макгрегор является лидером UFC по количеству отрицательных допинг проб. Только перед поединком с американским боксером Флойдом Мейвезером ирландцу сделали 11 тестов.

Боец смешанного стиля Конор Макгрегор является лидером UFC по количеству отрицательных допинг-проб. Только перед поединком с американским боксером Флойдом Мэйвезером ирландцу сделали 11 тестов.Вице-президент UFC Джефф Новицки в социальной сети Twitter со ссылкой на Американское антидопинговое агентство (USADA) опубликовал список бойцов, сдавших наибольшее количество допинг-тестов. Самым чистым спортсменом в UFC оказался бывший чемпион легкого веса Конор Макгрегор – ирландец 49 раз проходил тесты на допинг.Вторым стал тяжеловес Даниэль Кормье (45 допинг-проб), третьим – Рафаэль Дос Аньос (41), четвертой – Холли Холм (39), а пятым – Стипе Миочич (38).Напомним, 26 марта Макгрегор объявил об уходе из смешанных единоборств, однако уже спустя неделю намекнул на то, что передумал и решил вернуться.