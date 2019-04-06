Министр иностранных дел России Сергей Лавров, прибывший с официальным визитом в Египет, в интервью газете Аль-Ахрам прокомментировал решение США признать Голанские высоты израильской территорией. Лавров указал, что Вашингтон стремится поставить крест на наработках международного сообщества и помешать урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, прибывший с официальным визитом в Египет, в интервью газете "Аль-Ахрам" прокомментировал решение США признать Голанские высоты израильской территорией. Лавров указал, что Вашингтон стремится поставить крест на наработках международного сообщества и помешать урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.Министр напомнил, что инициатива Штатов грубо нарушает устав ООН и принципы международного права, передает телеканал "Россия 24". Вашингтон, по его словам, взял линию на развал ключевых международных договоренностей. Сергей Лавров подчеркнул: Голаны — это сирийская территория, и позиция России по этому вопросу не изменилась."Как представляется, американская позиция по ближневосточному урегулированию соответствует общей линии Вашингтона на развал краеугольных международных договоренностей, на подмену международного права неким "порядком, основанным на правилах", — отметил глава МИД РФ.В этом же интервью Лавров прокомментировал ситуацию в Ливии. По его словам, затянувшийся кризис в этой стране — "прямое следствие нелегитимного военного вмешательства НАТО", в результате которого Ливия погрузилась в хаос, стала источником региональной нестабильности и рассадником терроризма".