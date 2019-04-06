Затянувшийся кризис в Ливии - результат вмешательства НАТО, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью газете Аль-Ахрам. Министр приехал с официальным визитом в Египет.

Затянувшийся кризис в Ливии — результат вмешательства НАТО, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью газете "Аль-Ахрам". Министр приехал с официальным визитом в Египет.По его словам, именно вмешательство Альянса погрузило страну в хаос, стало источником нестабильности.Сергей Лавров рассказал, что сейчас Москва совместно с Каиром координирует шаги по урегулированию конфликта, чтобы помочь преодолеть имеющиеся разногласия между ливийскими политическими силами. Россия также выступает в поддержку ООН — за проведение выборов и конституционной реформы в стране."Затянувшийся кризис в Ливии — прямое следствие нелегитимного военного вмешательства НАТО. В результате страна погрузилась в хаос, стала источником региональной нестабильности, рассадником терроризма", — подчеркнул министр.Тем временем подразделения Ливийской национальной армии планируют сегодня начать бои за Триполи. Об этом сообщил официальный представитель военного ведомства.А на помощь формированиям Правительства национального согласия накануне вечером прибыли вооруженные группировки из города Мисурата. Это силы, подконтрольные премьеру Фаизу Сараджу, которого поддерживает Запад.О том, что столица Ливии будет зачищена от террористов, генсеку ООН Антонио Гуттерешу заявил командующий Ливийской национальной армией Халиф Хафтар. Совбез призывает действовать в рамках международного права. Его представители уже провели экстренное закрытое заседание.После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие.