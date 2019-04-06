Правительство России распространило льготную ставку в 6% по ипотеке для семей с двумя или более детьми на весь срок действия кредита.

Постановление правительства опубликовано на сайте кабмина. Этим же документом многодетным семьям разрешено повторное рефинансирование кредитов.До этого сниженные ставки действовали на срок 3, 5 или 8 лет, и участие в программе не было востребовано в полной мере, отмечается в постановлении.Кроме того, с учетом специфики регионов Дальнего Востока жители региона могут брать ипотеку на покупку не только первичного, но и вторичного жилья.