Ярославский хоккейный клуб Локомотив, который выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина во втором круге плей-офф, скорее всего, не будет продлевать соглашение с главным тренером Дмитрием Квартальновым. В качестве его замены рассматривается кандидатура финского специалиста Кари Ялонена.

Ярославский хоккейный клуб "Локомотив", который выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина во втором круге плей-офф, скорее всего, не будет продлевать соглашение с главным тренером Дмитрием Квартальновым. В качестве его замены рассматривается кандидатура финского специалиста Кари Ялонена.Квартальнов в Континентальной хоккейной лиге работал в череповецкой "Северстали", новосибирской "Сибири" и ЦСКА. В "Локо" он пришел осенью 2017 года и дважды выводил волжан в плей-офф, но оба раза, включая нынешний сезон, команда проигрывала во втором раунде питерскому СКА.Ялонен начинал тренерскую карьеру на родине, возглавляя клубы ТПС, "Кярпят" и ХИФК, напоминает "Спорт-экспресс". В 2014-2016 годах он тренировал национальную сборную Финляндии, а нынешний сезон проводит наставником швейцарского клуба "Берн". У Ялонена есть опыт работы в КХЛ: в 2011-2012 гг. он работал в нижегородском "Торпедо", а в сезоне-2013-2014 в чешском клубе "Лев", с которым дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил магнитогорскому "Металлургу".