В Спасском-Лутовинове пройдет настоящий бал. 3 мая организаторы приглушают всех, кто хочет познакомиться с дворянской культурой, в усадьбу И.С. Тургенева. Приходить нужно обязательно в соответствующих мероприятию костюмах - фраке или смокинге, бальном или длинном вечернем платье.

В Спасском-Лутовинове пройдет настоящий бал. 3 мая организаторы приглашают всех, кто хочет познакомиться с дворянской культурой, в усадьбу И.С. Тургенева. Приходить нужно обязательно в соответствующих мероприятию костюмах — фраке или смокинге, бальном или длинном вечернем платье.Весенний усадебный бал — это не просто танцевальная вечеринка. В стенах старинного дома будут рассказывать о бальной культуре, этикете. Под живую музыку участники познакомятся с разными танцами, которые были популярны во времена Тургенева, сообщает ГТРК "Орел". Помогать в изучении полонеза, котильона, вальса будут опытные танцмейстеры.Бал состоится в галерее дома-музея. Организаторы советуют заранее позаботиться о билетах.