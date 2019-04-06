В любительском чемпионате Сицилии по футболу в последние дни обсуждаются не результаты матчей, а невероятный розыгрыш, который устроил 55-летний игрок клуба Виагранде Игнасио Барбагалло. Завершая карьеру он инсценировал свое похищение прямо во время матча.

В любительском чемпионате Сицилии по футболу в последние дни обсуждаются не результаты матчей, а невероятный розыгрыш, который устроил 55-летний игрок клуба "Виагранде" Игнасио Барбагалло. Завершая карьеру он инсценировал свое похищение прямо во время матча.Команда Барбагалло проводила очередную игру против соперников из клуба "Неброди", сообщает издание Fox Sports Italy. В конце второго тайма на поле приземлился вертолет, из которого выскочили некие люди в балаклавах и униформе. Они скрутили Игнасио, усадили в вертолет и взмыли в воздух.Естественно, что коллеги Барбагалло и немногочисленные болельщики были в шоке, всем показалось, что это дело рук знаменитой сицилийской мафии. Однако вскоре выяснилось, что футболист инсценировал свое похищение в последнем матче за "Виагранде". Так шутник отметил окончание карьеры.При этом вскоре стало известно, что Барбагалло пришлось не только потратиться на оплату инсценировки, но теперь будет вынужден заплатить штраф в размере 200 евро за свою шутку. Футбольные власти провинции также дисквалифицировали шутника. Но синьору Игнасио грозят и санкции от властей: посадка вертолета в людном месте не была согласована с соответствующими службами.