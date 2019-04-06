В Калужской области произошла массовая драка с участием футбольных болельщиков – очевидец снял на виде противостояние болельщиков перед матчем Кванта из Обнинска, принимавшего на своем поле столичное Торпедо.

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.Судя по кадрам ролика, размещенного в Сети, несколько участников противостояния получили травмы.В конфликт оперативно вмешались сотрудники правоохранительных органов, находившиеся поблизости.Сведений о задержаниях пока не поступало.