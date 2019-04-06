Вокалисту британской рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру провели успешную операцию на сердце.

Вокалисту британской рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру провели успешную операцию на сердце, передает "Интерфакс" со ссылкой на журнал Billboard.Артиста прооперировали в одной из клиник Нью-Йорка, в настоящее время он восстанавливается после процедуры под наблюдением врачей и чувствует себя хорошо. Billboard пишет, что операция была проведена на сердечном клапане.На восстановление после операции артисту потребуется от четырех до пяти дней. Сразу на сцену он вернуться не сможет, ему понадобится некоторый период времени.30 марта в официальном аккаунте группы появилось сообщение о переносе концертов, запланированных в рамках тура группы в США и Канаде No Filter Stones.Фанатов предупредили о переносе концертов, призвав сохранить билеты.