Заместитель министра юстиции России, уполномоченный РФ при ЕСПЧ Михаил Гальперин принял участие в совещании руководства и сотрудников центрального аппарата МВД.

Заместитель министра юстиции России, уполномоченный РФ при ЕСПЧ Михаил Гальперин принял участие в совещании руководства и сотрудников центрального аппарата МВД. Гальперин в своем выступлении рассказал о ситуации с гражданскими свободами в стране. По словам замминистра, россияне чаще всего подают иски в Европейский суд по правам человека, когда считают нарушенной Конвенцию о правах человека.Гальперин отметил, что основными причинами жалоб россиян на правоохранительные органы являются жесткое обращение при задержании, неэффективное расследование, излишнее заключение под стражу.Особое внимание уполномоченный при ЕСПЧ обратил на необходимость создания атмосферы нетерпимости к пыткам и жестокого обращения.В Минюсте отметили важность использования в работе полиции рекомендаций Европейского суда и Комитета министров Совета Европы.