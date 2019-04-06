В отделение банка обратился мужчина и заключил кредитный договор на сумму 500 тысяч рублей...

Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по ЦАО задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на мошенничество в сфере кредитования.В дежурную часть поступило заявление от представителя одного из столичных банков. Он рассказал, что в отделение, расположенное на Земляной Валу, обратился мужчина и заключил с банком кредитный договор на сумму 500 тысяч рублей. Однако позднее у сотрудников банка возникли сомнения в подлинности представленных документов и они обратились в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Бауманской улице. Установлено, что злоумышленник предъявил для оформления договора подложный паспорт на свое имя.По данному факту отделением дознания ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60