В субботу на западе Парижа марш желтых жилетов перерос в столкновения с полицией.

В субботу на западе Парижа марш "желтых жилетов" перерос в столкновения с полицией. На авеню Ваграм активисты пытались изменить маршрут колонны в сторону от Елисейских Полей, но полиция не допустила этого. Хотя в случае обошлось без потасовки, вторая попытка протестантов заблокировать движение на бульваре Периферик закончилась побоищем.Некоторые водители откликнулись на призыв "желтых жилетов" создать пробку, а толпа на мосту выкрикивала лозунги. Полиция попыталась устранить помеху движению, но в нее полетели камни и петарды. Спецназу пришлось использовать гранаты со слезоточивым газом, пишет ТАСС.