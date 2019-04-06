Резервуар для хранения топлива загорелся на нефтебазе в Краснодарском крае. Пожарные, прибывшие на месте, пресекли распространение огня, после чего благополучно справились с возгоранием. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

В субботу, 6 апреля, на нефтебазе, расположенной на улице Гагарина в Туапсе, произошло возгорание.Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ по Краснодарскому краю, вспыхнул выведенный из эксплуатации резервуар для хранения топлива.Прибывшие на место пожарные справились с возгоранием, площадь которого составила 84 квадратных метра.По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.