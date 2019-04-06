Североатлантический альянс превратился в главную угрозу для мировой безопасности. Сейчас основная задача НАТО – защита собственных империалистических интересов.

Североатлантический альянс превратился в главную угрозу для мировой безопасности. Сейчас основная задача НАТО – защита собственных империалистических интересов, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на депутата немецкого бундестага Александра Ноя.Политик уточнил, что альянс уже показал свое истинное обличье, когда устраивал бомбардировки Югославии и развязывал войну в Афганистане. Сейчас происходит то же самое: НАТО наращивает свои вооруженные силы и ввязывается в новые конфликты.Поэтому, уверен Ной, 70-летие Североатлантического альянса – это не праздник, а повод задуматься: не пора ли положить конец этой организации.