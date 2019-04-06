В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику - действующему главе государства Петру Порошенко. Такое мнение высказал в эфире телеканала 112 Украина представитель предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко. Такое мнение высказал в эфире телеканала "112 Украина" представитель предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.Он не верит в проигрыш своего кандидата на выборах, но если так случится и если это будет "честная победа оппонента", Зеленский это сделает, уверен Разумков. В возможность честной победы Порошенко во втором туре он, впрочем, тоже не верит, передает ТАСС.Первый тур выборов президента прошел на Украине 31 марта и не выявил победителя. Во второй тур, который состоится 21 апреля, прошли действующий президент Петр Порошенко, набравший 15,95 процента голосов, и шоумен Владимир Зеленский — 30,26 процента.