В Москве в субботу, 6 апреля, Спартак на поле Открытие Арены сыграет с ЦСКА, а в воскресенье, 7 апреля, Локомотив на РЖД Арене примет питерский Зенит. Безопасность на этих двух матчах обеспечат около 5 тысяч правоохранителей.

В Москве в субботу, 6 апреля, "Спартак" на поле "Открытие Арены" сыграет с ЦСКА, а в воскресенье, 7 апреля, "Локомотив" на "РЖД Арене" примет питерский "Зенит". Безопасность на этих двух матчах обеспечат около 5 тысяч правоохранителей."На стадионах и прилегающих к ним территориях будет задействован наряд численностью около пяти тысяч человек, – сообщает департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы. – Сотрудники полиции и Росгвардии – порядка трех тысяч человек; работники частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб – порядка 1,5 человек, народные дружинники – 200 человек"."К работе по обеспечению безопасности спортивных состязаний также привлекаются представители ГУ МЧС России по г. Москве, кинологи со служебными собаками, сотрудники инженерных подразделений Росгвардии, которые заранее обследуют стадионы и прилегающую территорию.Напоминаем, что всем зрителям необходимо соблюдать общественный порядок и безопасность на стадионах и прилегающих территориях. На стадионы не будут допускаться лица в алкогольном опьянении. Также следует помнить о списке запрещенных предметов для проноса на стадион, например: колюще-режущие предметы, стеклянная тара, пиротехнические изделия".