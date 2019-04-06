Сегодня, 5 апреля, исполнилось 40 дней с того момента, как не стало известного медиаменеджера Игоря Малашенкова. Его вдова – журналистка Божена Рынска весь день публиковала в Facebook посты посвященные мужу.

Сегодня, 5 апреля, исполнилось 40 дней с того момента, какне стало известного медиаменеджера Игоря Малашенкова. Его вдова – журналистка БоженаРынска весь день публиковала в Facebook посты посвященные мужу."Чтобы правда не потерялась, чтобы не было повадно ничегоискажать, я хочу еще раз описать историю доведения Игоря Малашенко, моегогорячо любимого мужа до самоубийства", – написала Божена Рынска.По словам журналистки, первая супруга Малашенко – Елена,вышла за него по расчету. Отец и мать будущего медиаменеджера были против этогобрака, однако Игорь "ничего не мог сделать со своей страстью"."Как он мне рассказывал, Елене он был физически неприятен,но терять статус жены успешного господина она не хотела. Начались измены", -написала Божена, а после в хронологическом порядке перечислила всех любовниковЕлены, коих, если верить Рынской, было много.Устав терпеть выходки жены, Игорь взял старшую дочь и уехал вПариж. Тогда он ушел к другой женщине и даже решил развестись. Однако заявлениедо ЗАГСа не донес, сжалился над супругой, которую бросил очередной любовник и предложилей начать все сначала. После Елена подарила мужу двоих детей. "После рождения сынаих супружеская жизнь прекратилась. Елена, по словам Игоря, сказала, что может сним жить только как друг", – продолжает журналистка.В 2011 году Малашенко и Рынска познакомились. Между нимизавязались отношения. Игорь сразу сказал обо всем жене и заявил, что уходит. Медиаменеджернапомнил супруге о том, что они уже много лет не живут вместе, обещалобеспечивать материально.Рынска, в свою очередь, долго ходить в любовницах не хотела.Она требовала развода с женой и официальной регистрации их отношений, настаивалана ребенке. По словам журналистки, медиаменеджервсе свои силы тратил на содержание детей и Елены, и их запросы постоянно росли.Божена отметила, что из-за этого они на всем экономили. Игорь сообщилвозлюбленной, что собирается жить "на две семьи", однако та высказалась против.После очередной поездки к бывшей жене и детям Малашенко впалв депрессию. По словам Рынской, в это состояние его ввела жена."Игорь лежал целыми днями под одеялом и плакал. Я упала вдепрессию вслед за Игорем. В минуту просветления Игорь объяснил мне, что нанего нахлынуло слишком много чувств, что я вскрыла все, от чего онотворачивался, чего не хотел признавать в своей жизни, что он вошел в глубокоепике, и просит меня подождать, когда он выйдет", – вспомнила журналистка.Пара некоторое время лечилась у психотерапевта, ситуациявыправилась. Когда же Божена серьезно заболела Игорь пришел в себя, он помогаллюбимой встать на ноги.Рынска также отметила, что со временем Малашенко рассказалобо всем детям. Те спокойно отнеслись к этому известию. За их отношения такжератовали родители Игоря. "Елена добром развод давать не хотела. На все попытки Игоряобъясниться, в его визиты, кричала: Развода я тебе не дам! И мы решилиразводиться без ее согласия в 2018 году", – продолжила Рынска.Смерть отца тяжело ударила по Малашенко. Из-за ухода близкогоИгорь был сильно подавлен, в этом состоянии Елена уговорила отдать некоторые активы: "таким образом, тот приступ депрессии Игоря обошелсяему в шесть миллионов долларов. Причем Игорь все понимал. Он написал уже из Америкией: "Я так понимаю, ты, Лена, меня без всего хочешь оставить?"По мнению Божены Рынской, ее муж "сбежал из этого ада",потому что устал от "дерущегося бабья". Напомним, что один из основателейтелеканала НТВ Игорь Малашенко был найден мертвым в Испании 25 февраля 2019года.