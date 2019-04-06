Трагедией обернулась для семейной пары из Киселевска намерение прочистить установленную в доме печь: оставив четверых детей на ночь у родителей, с утра они обнаружили их мертвыми - бабушка с дедушкой и внуки, по предварительной версии, отравились угарным газом во сне.

Трагедией обернулась для семейной пары из Киселевска намерение прочистить установленную в доме печь: оставив четверых детей на ночь у родителей, с утра они обнаружили их мертвыми — бабушка с дедушкой и внуки, по предварительной версии, отравились угарным газом во сне. СКР обнародовал видео с места ЧП.Медики прибыли к дому 9 на Одлесской улице около девяти часов утра 5 апреля, их вызвали сами родители — они пришли, чтобы забрать детей и отвезти их в сад и школу, но дверь никто не открыл. Пробравшись в дом, они не обнаружили живых."Трагедия произошла в частном доме с печным отоплением, но пожара там не было. Видимо, люди погибли, отравившись угарным газом", — сообщила РИА Новости старший оперативный дежурный ЕДДС города Ольга Арнаутова.По предварительной информации, две недели назад хозяин дома прочищал дымоход, но что стало причиной трагедии, предстоит выяснить следователям. Погибшим детям было от трех до 13 лет, бабушке с дедушкой — по 81 году.