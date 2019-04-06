Иерусалимский патриархат не намерен пропускать на Божественную литургию посланников Православной церкви Украины - пускать будут только настоящих священнослужителей.

Иерусалимский патриархат не намерен пропускать на Божественную литургию посланников Православной церкви Украины (ПЦУ) — пускать будут только настоящих священнослужителей.В связи с этим украинское духовенство будет проверяться особенно тщательно, сообщил представитель УПЦ Алипий Светличный в Facebook. Светличный добавил, что "священнослужители" из ПЦУ уже пытались проникнуть к служению к Гробу Господню. Поэтому документы и справки тщательно перепроверяются.Нынешнее руководство Украины продвигало идею создания в стране поместной церкви с 2014 года. В апреле 2018 года украинский лидер Петр Порошенко обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию. 15 декабря в Киеве был проведен объединительный собор, провозгласивший создание ПЦУ.РПЦ считает проведение этого собора канонически ничтожным, из-за этого Московский патриархат прекратил молитвенное общение с Константинопольским.