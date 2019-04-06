Москва и Доха активно развивают сотрудничество по всем направлениям. В субботу, 6 апреля, в Катар с двухдневным визитом прибыла делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным. Председатель нижней палаты уже успел встретиться с эмиром Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.

Москва и Доха активно развивают сотрудничество по всем направлениям. В субботу, 6 апреля, в Катар с двухдневным визитом прибыла делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным. Председатель нижней палаты уже успел встретиться с эмиром Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.Глава государства высоко оценил развитие межпарламентских отношений между двумя странами. Эмир особо отметил роль депутатов и в частности думского комитета по международным делам.В свою очередь, Володин передал Аль Тани приветствие президента России Владимира Путина. Эмир высоко оценил развитие отношений Москвы и Дохи.Глава Катара поддержал усилия, которые лидер российского государства предпринимает на Ближнем Востоке. "Он высоко оценил развитие межпарламентских отношений наших стран и особо отметил усилия депутатов и Комитета Государственной Думы по международным делам по выстраиванию отношений на межпарламентском уровне, развитию новых форматов сотрудничества", – рассказал Володин журналистам.Делегация нижней палаты во главе со спикером пробудет в Дохе 6-7 апреля. Депутаты примут участие в работе 140-й Ассамблеи Межпарламентского союза. Вячеслав Володин выступит на пленарном заседании МПС, также у спикера запланирован ряд двусторонних встреч.Международное сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса.