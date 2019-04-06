Отстранение мэра Риги Нила Ушакова от должности – политический заказ, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Депутат уверен, что Ушаков не удобен властям Латвии, поскольку поддерживает русскоязычное население страны.

Отстранение мэра Риги Нила Ушакова от должности – политический заказ, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Депутат уверен, что Ушаков не удобен властям Латвии, поскольку поддерживает русскоязычное население страны, передает РИА Новости.Это мнение разделяет и политолог Кристиан Розенвалдс. Он отметил, что с такой же легкостью могут снять и других мэров, неугодных власти. "Правильный мэр — оставляем. Неправильный — отстраняем", — сказал Розенвалдс.В пятницу стало известно, что министр регионального развития Латвии Юрис Пуце отстранил Ушакова от должности мэра Риги. Политика подозревают в нецелесообразном использовании 18 миллионов бюджетных евро. Сам Ушаков заявил, что его отстранение противоправно, и он будет оспаривать его в суде.Обязанности градоначальника теперь будет исполнять заммэра Олег Буров – заявление о передаче ему полномочий Ушаков подписал еще в четверг.