Грандиозным рекламным ходом назвал отстранение мэра Риги Нила Ушакова от должности депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов.

Грандиозным рекламным ходом назвал отстранение мэра Риги Нила Ушакова от должности депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов.Ранее в официальном издании Латвии Latvijas Vēstnesis было опубликовано распоряжение министра по делам регионального развития Латвии Юриса Пуце. Согласно распоряжению, Ушаков отстранялся от должности из-за нецелевого расходования 18 миллиардов бюджетных евро.По мнению Митрофанова, это был продуманный пиар-ход. Во-первых, министр Пуце войдет в историю как сильный национальный политик, снявший ненационального Ушакова. Во-вторых, эта отставка вызвала много сильных эмоций.Непонятно, зачем нужно было отстранять Ушакова, если он сам собирался покинуть пост в случае выбора депутатом в Европарламент. Вероятно, противники Ушакова решили сорвать операцию "Аватар" и помешать Ушакову поставить на свое место вице-мэра Вадима Баранника, через которого нынешний мэр мог бы реализовывать выгодные для себя экономические решения, считает Митрофанов.Ушаков намерен в суде оспорить свое отстранение, передает РИА Новости.