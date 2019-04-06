Руководители чемпионов Франции по футболу из клуба Пари Сен-Жермен не оставляют попыток переманить из английского Манчестер Юнайтед голкипера сборной Испании Давида Де Хеа. Ради элитного вратаря ПСЖ готов пойти на рекордные расходы по статье зарплата игрока.

Руководители чемпионов Франции по футболу из клуба "Пари Сен-Жермен" не оставляют попыток переманить из английского "Манчестер Юнайтед" голкипера сборной Испании Давида Де Хеа. Ради элитного вратаря "ПСЖ" готов пойти на рекордные расходы по статье "зарплата игрока".Де Хеа проводит в "МЮ" отличный сезон, но его действующий контракт истекает нынешним летом, так что стороны ведут переговоры о продлении соглашения. Но испанец претендует на повышение зарплаты до рекордной цифры в 350 тыс. фунтов стерлингов или 410 тыс. евро в неделю.Манкунианцы пока не подтвердили желание столь кардинально повышать выплаты 28-летнему голкиперу, сообщает британское издание Daily Mail. Зато представители "ПСЖ" воспользовались недомолвками в переговорах игрока и клуба и намекнули, что в столице Франции Де Хеа будет получать столько, сколько захочет.