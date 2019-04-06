Французские власти полагают, что обсуждать дополнительное продление сроков выхода Великобритании из Евросоюза, преждевременно. Чтобы получить отсрочку до 30 июня Лондон, по мнению Парижа, должен предоставить четкий план действий, пишут французские СМИ.

Французские власти полагают, что обсуждать дополнительное продление сроков выхода Великобритании из Евросоюза, преждевременно. Чтобы получить отсрочку до 30 июня Лондон, по мнению Парижа, должен предоставить четкий план действий, пишут французские СМИ.Ранее британский премьер Тереза Мэй написала письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, где попросила продлить сроки Brexit до 30 июня.Туск, в свою очередь, планирует предложить внеочередному саммиту ЕС, который пройдет 10 апреля и будет посвящен Brexit, гибкое продление срока выхода Великобритании из Евросоюза, сообщил "Интерфаксу" источник в институтах ЕС.Это свидетельствует о позитивном настрое со стороны ЕС, который ищет решение, устраивающее всех.По словам другого источника, ЕС заинтересован в Brexit при наличии соглашения. Если продление сроков будет одобрено, Великобритания сможет ратифицировать соглашение о выходе, когда будет к этому готова.