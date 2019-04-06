Футболист клуба премьер-лиги Краснодар Павел Мамаев, который вместе с зенитовцем Александром Кокориным находится под следствием в СИЗО Бутырка по делу о хулиганстве, ради редкой возможности играть с сокамерниками в футбол перешел из двухместной камеры в 12-местную.

Футболист клуба премьер-лиги "Краснодар" Павел Мамаев, который вместе с зенитовцем Александром Кокориным находится под следствием в СИЗО "Бутырка" по делу о хулиганстве, ради редкой возможности играть с сокамерниками в футбол перешел из двухместной камеры в 12-местную.Как сообщали журналистам ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, возможность заняться спортом и играть в футбол есть только у тех заключенных, которые сидят в больших камерах: их по очереди выводят, чтобы они могли поиграть с мячом во дворе."Мамаев в ущемление своих прав перешел из двухместной камеры в 12-местную, чтобы иногда играть в футбол, — цитирует Мельникова РИА Новости. – По всему видно, что футбол для него много значит. Мамаеву удается поиграть в футбол раз в несколько недель".Ранее сообщалось, что в середине февраля в следственном изоляторе был организован матч с участием Мамаева, в котором он отыграл по тайму за каждую из команд и забил семь голов.