Президент Украины Петр Порошенко решил наградить моряков, задержанных российскими пограничниками за провокацию в Керченском проливе.

Президент Украины Петр Порошенко решил наградить моряков, задержанных российскими пограничниками за провокацию в Керченском проливе.Инцидент произошел 25 ноября 2018 года. Три корабля ВМС Украины нарушили порядок прохождения через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. В частности, украинские суда проигнорировали законные требования российских пограничников остановиться, за что были задержаны и доставлены в Керчь. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ."Учитывая мужество и героизм украинских военных моряков, военнопленных, которые были продемонстрированы во время исполнения военного долга, я принял решение наградить украинских военнослужащих, которые находятся в плену РФ", — объявил сегодня Петр Порошенко, передает ТАСС.31 марта на Украине прошли выборы главы государства, однако никто из кандидатов не смог набрать необходимое число голосов для победы. Второй тур голосования состоится 21 апреля. В него прошли действующий президент Петр Порошенко, набравший 15,95% голосов, и новичок в политике, шоумен Владимир Зеленский (30,26% голосов).19 апреля оба кандидата намерены участвовать в публичных дебатах. Однако по мнению политического аналитика, бывшего депутата Верховной рады Александра Дония, Порошенко уже проиграл своему сопернику."Он (Порошенко) не справился с властью. Способствовал очень негативным тенденциям. И у него нет электоральных шансов выиграть на выборах", — пояснил Александр Доний, выразив сомнения, что дебаты могут что-то изменить. По словам политика, чем меньше человек ассоциируется с дрязгами, ссорами и политическими дискуссиями, тем больше шансов, что на нем не будет сфокусирован протестный электорат.