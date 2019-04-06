Программа очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге завершалась тремя матчами. В одном из них Колорадо Эвеланш при участии россиянина Никиты Задорова одержал победу над Виннипег Джетс – 3:2 в пользу лавин.

Программа очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге завершалась тремя матчами. В одном из них "Колорадо Эвеланш" при участии россиянина Никиты Задорова одержал победу над "Виннипег Джетс" – 3:2 в пользу "лавин".Примечательно, что "джетс" вели по итогам первого периода со счетом 2:0 — голы забивали Марк Шайфли и Николай Элерс. Однако за второй и третий игровые отрезки "эвс" отыгрались – Тайсон Бэрри с передачи Задорова отквитал одну шайбу, а Карл Седерберг нивелировал отставание в счете.Основное время завершилось вничью, а победитель был определен в овертайме. Решающую шайбу забросил Эрик Джонсон и принес "Колорадо" волевую победу со счетом 3:2.В еще двух встречах "Сан-Хосе Шаркс" на выезде одолели "Эдмонтон Ойлерз" (3:2), а "Аризона Койотс" не оставил шансов "Золотым рыцарям Вегаса" – 4:1.