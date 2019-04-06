Одиннадцатиклассник одной из школ города Чайковский создал в Интернете петицию против Единого государственного экзамена. На сегодняшний день под ней подписались уже четверть миллиона человек.

Одиннадцатиклассник одной из школ города Чайковский создал в Интернете петицию против Единого государственного экзамена. На сегодняшний день под ней подписались уже четверть миллиона человек.Ярослав Комов — автор петиции — считает, что ЕГЭ тормозит прогресс, и предлагает заменить его тестами, сообщает ГТРК "Пермь".Однако в министерстве образования Пермского края отметила, что за десять лет Единый госэкзамен зарекомендовал себя положительно, и показывает объективную оценку знаний. Кроме того, школьники из глубинки получили возможность поступать в лучшие вузы России, имея высокий итоговый бал. Как подчеркнула начальник отдела общего образования министерства образования и науки Пермского края Елена Павлова, в Прикамье результаты ЕГЭ очень высокие. "И наши выпускники достойно выглядят на фоне других регионов", — считает чиновник.